每天洗澡是再平常不過的事，但要當心有些部位若未確實洗淨，恐引發嚴重後果。美國一名皮膚科醫生就示警，身體有3部位需要更頻繁的清洗，分別是耳後、肚臍及指甲下方，否則恐染上具抗藥性的超級細菌，嚴重甚至可能引發敗血症，危及性命，不可不慎。

根據《紐約郵報》（New York Post）報導，TikTok網紅醫生林希（Lindsey Zubritsky）分享，身體3部位清潔絕不能馬虎，首先要注意的是耳後，她提到，若把手指放到耳朵後方，若察覺有異味或是有些異常，那更應該加強洗淨，因為此部位是頭皮屑、皮脂和其它頭部堆積物聚集之處。

其次是肚臍，若未保持清潔，可能會使身體感到不適。林希說明，肚臍非常容易集聚汗水和污垢，久而久之可能會形成臍石，即外觀呈骯髒的卵石狀物。

最後是指甲下方的汙垢，林希說，若連這裡都沒洗乾淨，那麼衛生習慣可說達到最低標準。她呼籲洗澡時，務必需要用刷子清潔指甲下方，以去除污垢、皮膚碎屑和積聚物。

若未正確清潔這3部位，林希提到，可能會染上「耐甲氧西林金黃色葡萄球菌 」（Methicillin- resistant Staphylococcus aureus，簡稱MRSA），它是一種可耐受特定抗生素的超級細菌。根據美國疾病管制與預防中心指出，其可能感染症狀包括腫脹、發熱、發紅和疼痛，若未經治療嚴重恐導致敗血症，有致命的風險。