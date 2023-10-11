21歲日本人氣女優日向陽葵（日向楓）日前在自己的Youtube頻道分享得到地獄級性病的甘苦談，她透露曾得到俗稱菜花、皰疹和溶尿尿漿菌（泌尿道感染的一種），其中菜花曾使她下半身私處外觀腐爛、疼痛不堪，有些病症甚至一生無法根治，呼籲網友要重視性病，若有可能得病更要定期檢查追蹤。

向陽葵今年6月一度宣布退休並關閉所有社交網站，近日才重開新帳戶，曾當過謎片女優、寫真集偶像、風俗店小姐的她過去敢說敢言，表示有過想不開的念頭，並誠實表示曾經「修修臉」。近日她在自己的節目中坦承罹患過性病，她表示很多人都以為自己沒生病，但其實都只是沒去檢查而已，她想藉自己的性工作經驗，分享感染性病的歷程。

【実体験】地獄の性病を教えます

向陽葵進一步表示，自己因為工作對性病了解很深，除了梅毒和愛滋病，其他多數的性病她幾乎都得過，其中最痛苦的前三名為溶尿尿漿菌、菜花、皰疹，得到溶尿尿漿菌時下半身會奇癢無比；而菜花會導致外陰部改變，醜陋像是腐爛一樣，噁心到崩潰；皰疹最痛苦，陰部會長滿水泡，導致上廁所不方便，且無法根治，就算目前治療好，某天如生理期前免疫力變低就有可能復發。

向陽葵指出，過去自己接受過4次性病檢查，每次花費約5萬元日幣（約10774元台幣），當她發現罹患性病後便立即找醫生動手術治療，且不是動一次手術就能治好，要多次動刀才能清乾淨，願意協助的醫院並不多，但幸好自己有遇到不錯的醫生，她更建議若從事性行業的人每個月都要去檢查一次，不僅保護自己也保護他人。

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