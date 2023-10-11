群益全球策略收益金融債券基金經理人徐建華表示，全球經濟增長雖放緩，但表現仍較預期中具有韌性，現階段來看，全球投資等級債及非投資等級債信用利差仍高於10年均值，債券指數評價面仍具均值回歸的上漲空間，而投資級債因資產品質較佳，在市場避險需求猶存下，料仍持續吸引訴求穩健配置的資金進駐，值得一提的是，具投資級信評的金融次順位債因收益水準較一般投資級債高，但波動度又更低，加上金融業獲利表現穩健，各國央行也強力支持金融業流動性，近期市場的動盪反而造就下一波的獲利機會，因此建議可適度配置，除了獲取金融次順位債的高息收，也可適時掌握被低估的債券價值。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，在美國市場方面，雖然經濟增長放緩，不過在內需服務業景氣溫和擴張，同時製造業庫存去化逐漸接近尾聲，整體來看基本面仍堅韌有撐，企業盈餘預期將逐季回升，亦有助支持風險性資產表現。在股市方面，考量企業經營品質與流動性，建議布局首選成長題材大型股。第四季為消費旺季與科技新品推出的熱門檔期，有助帶動商品銷售熱絡，相關類股表現可多留意。再者，AI應用為今年驅動科技股表現的關鍵之一，而其產業前景持續看好，故相關之科技成長股仍是布局重點。此外，中長期投資來看，在IRA法案加持，以及雲端資料儲存與5G趨勢帶動數位基建興起，和ESG低碳趨勢加速老舊電網汰換、再生能源建置，都令此類新基建成為市場關注焦點，表現值得留意。在債市方面，最後一次升息後，景氣可望逐步落底反彈，伴隨收益債市榮景再現，因此從過去經驗來看，收益債在停止升息後皆提供了良好的收益優化效果，適時運用折翼天使債更可進一步為投資組合增益。