PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，以巴無預警衝突震驚全球，不過美股暫時未出現明顯波動，市場正在觀察後續原物料價格是否出現大幅變動，進一步造成全球通膨壓力上升，進而影響聯準會利率決策，預期聯準會的利率決策仍是影響市場的最重要因素。不過從歷史事件來看，每當發生重大國際事件時，進場持有美股一年的正報酬機率高，且報酬率超過一成。

葉家榮進一步分析，統計2008年金融海嘯以來共發生8次重大國際事件，若此時進場持有S&P500指數一年後正報酬機率達75%，僅有金融海嘯與最近一次美國加速升息、烏俄戰爭這兩次為負報酬，其他全數為正，且平均報酬率達14.2%，顯見若投資人能在市場不理性下跌時進場，可增加投資勝率與報酬表現。

葉家榮指出，哈瑪斯組織並不代表整個巴勒斯坦，市場目前解讀為以色列與哈瑪斯之間的戰爭，從以色列目前中斷加薩走廊資源供給，以及美國總統拜登表達軍事援助支持研判，以色列控制權占優勢機率高；另外，明年美國總統大選在即，目前控制通膨是拜登能否勝選的議題之一，若出兵恐對於通膨添變數，加上美國選民過去對於出兵伊拉克並非有正面回應，預期美國參戰機率不高，不過後續將持續觀察戰爭影響範圍是否會進一步升級。

葉家榮認為，除了觀察戰爭發展，聯準會動向也是金融市場重要觀察指標，根據CME最新Fedwatch顯示，11月與12月利率會議維持利率不變的機率高達84%及70%，也是近期股市連續三天反彈上揚的主因，就目前來看對主要國家經濟的直接影響有限，本週市場重點將聚焦12日美國將公布9月CPI，市場預估最新CPI年增率為3.6%，相較前月3.7%再走緩，只要核心CPI能符合預期持續下滑，將有助於第四季股債資產的後市表現。