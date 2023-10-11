海委會已投入研擬「紅樹林碳匯方法學」，圖為工作人員以葉片戳針法做海草碳匯量測。（海委會提供／林瑞益高雄傳真）

「自然碳匯」是達成我國淨零轉型重要關鍵戰略之一，海洋委員會主委管碧玲11日表示，為協助我國邁向淨零轉型目標，海委會已投入研擬「紅樹林碳匯方法學」，積極推動將藍碳納入國家溫室氣體排放清冊，並結合涉海部會盤點藍碳復育場域，擴大民間參與。

海委會表示，目前自然碳匯於國家溫室氣體排放清冊僅有森林納入統計資料，根據國立中興大學教授林幸助研究，藍碳生態系如紅樹林、海草床及潮汐鹽沼等沿海植被生態系統，比起綠碳生態系（陸域森林）具有更高碳匯能力。

目前已完成紅樹林相關碳匯方法學，另「海草床方法學」預估今年底也能完成，後續將依據環境部「氣候變遷因應法」相關制度規畫，提送環境部審查。

海委會指出，在藍碳相關方法學研擬過程中，將同步盤點我國藍碳復育潛力點，規畫未來將分階段推動藍碳溫室氣體減量計畫，初期將先做藍碳實地復育試驗，在試驗成功後則進一步推動公私部門合作示範計畫，並建立藍碳復育多元合作機制，鼓勵在地社區、團體及企業等民間力量共同投入，型塑海洋碳匯聯盟，全面推動藍碳復育工作。