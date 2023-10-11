【全程字幕】遭周玉蔻嗆「拋妻棄子」今法院判須賠償 趙少康擬再上訴：她應該賠更多 @ChinaTimes

周玉蔻2021年在媒體、新聞節目指稱中廣董事長趙少康拋妻棄子，趙提民事訴訟要求周及民視連帶賠償1000萬元並刪除、下架文章和節目，台北地方法院審理後判決，周玉蔻與民視應連帶賠償200萬元、周另需賠償20萬元，並移除相關言論。對此，趙少康表示，感謝法院發揮正義，但判賠220萬對周顯然不夠多，無法阻止周再犯，因此會積極上訴，要其給付更多賠償，並會將賠償全數捐出。

針對今天北院宣判周玉蔻及民視共要賠償220萬，其中200萬元賠償，民視公司要負連帶賠償責任一事，趙少康說，謝謝法院發揮正義守護神的精神，給被告一定程度的懲罰。

趙少康表示，周玉蔻曾因毀謗馬英九被法院判賠180萬元，因毀謗郭台銘被法院判賠200萬元，現在更因毀謗張淑娟女士被控告，還在法院審理當中。周玉蔻藉媒體多次毀謗無辜者，顯然她並不把賠償200萬當一回事，一而再、再而三的重蹈覆轍。

趙少康說，判賠220萬對一般人也許不算少，但對周玉蔻顯然不夠多，根本無法阻止她再犯，更何況她因毀謗他人可能會獲得許多有形無形的利益。

趙少康指出，自己一生從未毆打女性，遑論家暴，周玉蔻信口雌黃，是可忍孰不可忍？他將和律師研討，一定要積極上訴，要求周玉蔻給付更多賠償，以遏止其隨意毀謗他人的惡行。而所有賠償他都將全數捐給公益團體。

趙少康強調，媒體也要留意不要成為周玉蔻利用的幫兇，為虎作倀毀壞了自己的聲譽。