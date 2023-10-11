不少民眾抱怨國旅價格太貴，台視氣象主播王軍凱分享，本想趁著明年農曆春節去中部旅遊，詢問了一間飯店春節的房價，結果4間房住2個晚上，房價竟超過10萬，平均下來1間房1晚就要1萬2540元，引起網友討論，不少人驚呼「這價格不如出國了！」

台視氣象主播王軍凱在臉書粉專上分享，明年春節想去中部走走，詢問了一間口碑與品質都很不錯的酒店春節的房價，結果4間房間住2個晚上，房價竟然高達10萬320元，讓他當場傻眼，最後想了想決定省錢在家打麻將。

驚人房價引起網友討論，「10萬建議出國哈哈」、「窮到只能出國玩了」、「台灣現在國內旅遊住宿真的費用好高」、「過年沒錢還是出國好了」、「可以出國了！台灣實在太離譜」、「這有點太扯了」、「這種價位出國就好，還不用怕塞車」。

另名苦主說，國旅真的超級貴，去年底去花蓮一間大飯店住了3天2夜，房價也破10萬，真的很可怕。