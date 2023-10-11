新冠肺炎自今年六月達到高峰以來，16周後，首度出現上升。天氣入秋，疾管署公布，國內上周併發中重症個案平均日增39例，較前一周35例略增。疾管署發言人曾淑慧預估，本土新冠約10月中旬上升，到12月到達高峰，推估每日確診個案約2.2～2.4萬人，提醒民眾，今天開始，開放六個月以上全民接種XBB疫苗。

根據疾管署統計，國內自3月20日免隔離新制實施之後，近7日每日平均新增39例COVID-19本土確定病例（併發症），較前7日的每日平均新增35例略升。另外，近7日平均每日新增3例死亡，則較前7日之每日死亡平均數4例略降。

疾管署發言人曾淑慧表示，國內本土COVID-19疫情在今年6月中下旬達到高峰之後，便一路下探，近7日的本土確定病例（併發症）略增，是時隔4個月後首見上升，目前預估這一波疫情會在10月中旬一路上升，12月底達到高峰，屆時每日病例數會落在2.2萬到2.4萬例之間。

曾淑慧表示，鑒於國際間COVID-19疫情升溫，國內疫情仍持續且有略升趨勢，並以XBB為主流病毒株，為提升國民對抗主流病毒株之免疫保護力，今日COVID-19莫德納XBB.1.5疫苗第三階段開打，請滿6個月以上民眾儘速前往接種，儘早獲得保護力，減少病毒對健康的威脅。

疾管署先前已在10月2日以及10月26日，分別開放65歲以上長者以及醫護人員接種莫德納XBB.1.5疫苗，截止目前約有15萬人完成接種。