停業超過1年、位於高雄精華區的新堀江奧斯卡戲院，仰德建設今年8月以每坪120多萬元，向地主南和興產購得近430坪的「商三」土地，仰德建設規劃明年以後推出大樓，由於仰德建設2020年曾洽商買進南和興產位於新堀江對面、中央公園商圈的680坪「商二」建地，卻因前高雄市長陳啟川三房的兒子陳田城，以擁有該基地的少數畸零地的優先承購權，攔買該「商二」建地，此次，由於奧斯卡戲院的完整性，仰德終於順利得償所願。

多年前已遭外資買走的南和興產公司，已將近1年多，沒有處分土地，該公司11日指出，位於高雄五福路與中山路附近的新堀江奧斯卡戲院，產權在2年前左右，即已從原承租經營斯卡戲院的承租人手上，取回產權，並閒置1年多迄今。

奧斯卡戲院的基地面積近430坪，使用分區為「商三」，今年8月，仰德建設向南和興產公司買進「商三」土地、地上物、以及道路公共設施用地，總價5億多元。

仰德建設董事長李天從11日表示，總價5億多元，如換算成「商三」的基地面積，大約是每坪120多萬元。

李天從指出，該新購土地初步規劃興建住宅大樓，但，確切的時間點，「大概是明年以後的事了」。

此一交易，除了是南和興產近1年多來，首次的土地交易，卻是仰德建設與南和興產，在高雄市五福路與中山路的新堀江商圈、以及隔著五福路相望的中央公園商圈（原名玉竹商圈），第二次的交易，前一次是在2020年10月，唯一的不同是，今年8月這次，成功了，3年前的那一次，卻因別人攔胡而飲恨。

由於看好高雄市五福路與中山路口的高雄捷運紅線中央公園站生活圈，仰德建設早在2020年10月，即已向南和興產提議，以每坪106萬元、總價約7.2億元，向南和興產購買中央公園商圈（原名玉竹商圈）的680坪「商二」建地。

但因南和興產在出售給外資之前，原來擁有共同所有權的高雄陳家後代，即有一特殊的「售地條款」，如果要賣地，而該基地有陳家後代個人名義的土地在裡面，陳家後代有優先購買權。

仰德建設和南和興產都有同意，結果，因為中央公園商圈的680坪「商二」建地，內有極少部份的土地所有權人，是已故前高雄市長陳啟川三房的兒子陳田城，仰德建設的購地計畫因此遭到陳田城的攔胡而功敗垂成。