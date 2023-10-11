杭州亞運會剛落幕，緊接著就是112年台南全運會即將登場了！台南市長黃偉哲今天帶著市府團隊親自出席記者會，並且發下豪語在全國民眾宣布「台南準備好了！」

這次台南全運會預計21日開幕，總計舉辦36個運動種類，但其中包含自由車、划船、輕艇、帆船、曲棍球、足球和游泳公開水域都已提前完賽，台北市目前以14金12銀6銅排名第一，台中市14金8銀6銅緊追在後，地主台南市7金暫居第四。

在杭州亞運奪得19金20銀28銅的中華健兒們，大多數選手在返國後都將立刻參加這場兩年一次的全國最盛大賽會，出生於台南的義大醫院院長杜元坤，在記者會上宣布只要奪得金牌的台南市選手將加碼5萬元獎勵金，也讓台南市的現行個人金牌30萬元提高到35萬元，成為六都第一，團體金牌從13萬元提升至18萬元。

台南市體育局長陳良乾表示，登革熱疫情尚未解除，全運會各競賽場地絕不輕忽鬆懈，除規劃比賽場館與周邊環境孽清外，賽前兩日將再次進行化學防治，讓各縣市選手和隊職員放心參賽。

21日的開幕典禮則由甫獲年度十大傑出青年文化藝術類代表、也是台灣首位進入太陽馬戲團擔任主要舞者的張逸軍老師執掌總導演，結合上百位台南在地表演團隊，以台南與世界接軌400年來的變遷發展為主軸，讓全國運動員感受台南古都的文化能量。