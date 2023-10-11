高雄市政府社會局邀集一群女孩，在8月底辦理3天的工作坊教導認識數位性別暴力。（高雄市政府社會局提供／林雅惠傳真）

10月11日為國際女孩日，近年來數位科技快速發展，數位網路性別暴力案件持續增加，高雄市政府社會局邀集一群網路世代女孩，用自己拍攝的影片和IG圖卡，呼應國際女孩日，告訴社會大眾及青少年族群更加認識及防制數位性別暴力，提升自我保護意識，並不隨意轉傳性感照，保護自己也保護他人。

一群15至25歲網路世代女孩參加社會局與社團法人邊邊女力協會合辦3天工作坊，從課程中女孩們學習認識數位性別暴力，再轉化表達心聲，自己編劇、發想、拍攝，共同合力完成2部影片及IG圖卡，分別以不隨意透露個資及以性別出發探討性別暴力的方式呈現，用自己擅長的網路傳播，呼籲所有女孩，面對藉由名利或親密關係要求拍攝性感照片，或藉關心保護之名索要個人資料時，都要勇敢說「不」。

根據衛福部統計，性影像處理中心今2月到6月接獲申訴案件共有1327件、888名被害人，較去年同期成長5倍，被害人中以女性占5成8最多，年齡以18到25歲居多。

今年立法院修正通過「性暴力防制四法」，其中有關網路性影像移除下架規定，於8月15日上路，性侵害防制法施行細則明定，未來只要涉有性侵害、未經他人同意攝錄等犯罪情事，可令網路平台業者限制瀏覽及移除。同時，若有發現私密照流傳，可上性影像處理中心提出申訴。

高雄市政府社會局長期推動女性權益，倡議性別平等及女性培力等，此次藉由女孩的培力過程，也呼應國際女孩日的女孩權益。

社會局表示，「2023國際女孩日在高雄」一系列活動自8月份開始從工作坊的種子培力、影片、IG圖卡的製作，結合中廣電台廣播錄製撥放、社團法人邊邊女力協會研發針對青少年探討有關性私密影像議題的IG小遊戲，運用數位及網路方式讓社會大眾及青少年族群更加認識此議題及提升自我保護意識。

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社會局指出，讓我們跟隨這群女孩一起防制數位性別暴力，勇敢說不。女孩們的自我創作，可上高雄市政府社會局婦女館的臉書粉專和YT，可搜尋關鍵字「高雄市政府社會局婦女館」觀看。