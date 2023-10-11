近年新北招商有成，國際大廠紛紛選擇新北落腳，尤以板橋區的新板特區、遠東通訊園區，囊括Google、微軟(Microsoft)等國際科技巨擘，新莊區的北側知識園區及副都心周邊企業總部林立，帶動新北市數位科技產業的競爭力和創新力。

經發局長何怡明表示，為推動新北市產業發展及升級，市府積極擘劃六大區域產業，其中板橋與新莊為數位科技產業重點區域，經發局推動立體化、整體開發及各項數位轉型輔導計畫，帶領產業轉型發展。加上板橋及新莊交通網絡的基礎建設完善，擁有環狀線、機場捷運線等大眾運輸，串聯港空交通條件，成為吸引數位科技大廠進駐的重要因素。

Google於2021年進駐板橋遠東通訊園區啟用產品研發基地，是美國總部以外，全球最大硬體研發基地，並加碼投資板橋遠東通訊園區內第二棟大樓。該園區內除Google，也有協助金屬加工製造業智慧製造解決方案的上博科技及提供智慧及遠距醫療的捷格科技等亮點企業進駐。

隨著國際大廠進駐，無論是邊緣運算、網路服務、節點傳送數據訊號，都有賴台灣本地網路資料中心(IDC)協助，中華電信前已投資150億元，打造逾6千坪、全臺最大規模的雲端資料中心，今年再度規劃於板橋投資國際高規格IDC中心。遠傳電信也於2021年耗資數十億元打造「TPKC遠傳雲端運算中心」，滿足資訊軟體服務業落地需求。

同時新莊北側知識產業園區特定產業專用區土地於2022年由中悅集團取得，將延伸既有知識密集型產業特區，打造為Fintech金融科技園區，提供金融研發與展示示範場域，引進企業營運總部，輔以數位金融創新，型塑具知識創造、資訊匯流與技術創新中心，帶動創新創業與數位金融發展。