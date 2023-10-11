林後四林里山市集」以里山生活、生產態度為主軸，開創4年來深受民眾喜愛，今年市集有4天，分別於10月14、15日以及11月18、19日登場。（林業署屏東分署提供／謝佳潾屏東傳真）

「林後四林里山市集」以里山生活、生產態度為主軸，開創4年來深受民眾喜愛，今年市集有4天，分別於10月14、15日以及11月18、19日，現場除有友善農產、傳統與創意手作、風味美食特色團隊外，還有部落青年樂團表演，歡迎大家到潮州鎮林後四林平地森林園區一同感受黃金之秋、享受里山市集的熱絡。

林業署屏東分署指出，里山市集在林後四林平地森林園區已連續辦理第4年，歷年的市集多受到很大迴響，今年邀請的在地社群及社區林業夥伴，有十八羅漢山自然人文協會、高雄市林園區林園愛鄉協會、霧臺鄉阿禮社區發展協會、霧臺鄉神山社區發展協會等，大武山下的來義鄉、泰武鄉參與林後四林「林學校」的夥伴，則有原鄉文化農產社區合作社、自然霆沅、屏東縣來義蔬菜產銷班第四班、文樂1-2小農之家等。

屏東分署表示，大家將透過「林後四林里山市集」一同推廣傳統生態文化智慧，並培力在地社群共同為守護里山環境邁進，此外，現場還有創意手作和DIY琉璃月桃編織體驗活動，同時也邀請部落青年樂團到場表演，有黑色素樂團、沙曼森樂團、「拾、穗樂團」，將帶領大家一起在悠揚的音樂篇章享受森林與音樂之美。

屏東分署說，「里山系列市集」始於2019年的「185農夫市集」，2020年起移師至林後四林平地森林園區擴大辦理，以延續「時令當季、友善生態、小農經濟及尊重在地文化」的里山生活、生產態度，吸引許多社群民眾漫步森林園區，在森林裡扶老攜幼逛市集的景象，形成熱烈回響。