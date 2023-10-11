位在台北市大同區地迪化汙水處理廠身為全國最大二級汙水處理廠，每日可處理50萬噸生活汙水，肩負全年24小時淨化汙水的責任，但同時頂樓還藏著一座佔地約4.6公頃的運動公園，設置3面網球場、3面籃球場、1座壘球場及其他休閒設施；台北市衛工處表示，邀請市民朋友來公園盡情揮灑汗水，同時也可以一覽山水美景。

衛工處迪化汙水處理廠長胡振中表示，迪化汙水處理廠附設休閒運動公園是該汙水處理廠提升二級處理工程一部分，整個汙水處理採用半地下化設計理念，除可防止汙水處理臭氣溢散外，並利用上部空間，整體規畫成一座休閒運動公園。

衛工處表示，為求精進公園管理及設施維護，也會不定期街訪市民朋友使用感受，並獲得多數市民朋友嘉許用心維護等正面回饋，像是廁所新增溫（熱）淋浴間超級暖心設施，提供運動完盥洗等貼心服務。

衛工處指出，將持續努力維護公園環境，希望當市民朋友累了，第一個能想到迪化汙水處理廠附設休閒運動公園，既可以運動幫助健康，還能登上跨堤景觀平台，悠閒飽覽河水、城市及山巒連綿的美景。