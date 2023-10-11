前中日龍古巴籍投手Y.羅德里奎茲（Yariel Rodriguez）打完今年WBC（世界棒球經典賽）後就消失，賽季結束後還是未回歸母球團，中日龍決定解約，Y.羅德里奎茲成功達成目的後，11日就在多明尼加舉行公開測試會，吸引多達15支大聯盟球團場邊觀看。

古巴出身的Y.羅德里奎茲，2020年來到日職發展，一開始擔任先發投手，但自責分率4.12表現不佳，上賽季轉往牛棚情況好轉，56場比賽自責分率僅1.15，以39次中繼成功拿下央聯中繼王，今年3月來隨古巴到台灣參加WBC，投了兩場都是先發出賽，7.1局只掉2分，自責分率2.45。

未料WBC結束之後，Y.羅德里奎茲沒有回到中日龍，與球團失去聯繫，並逃到多明尼加等待和大聯盟球隊簽約的機會，確定無法挽回Y.羅德里奎茲後，中日龍也決定收手，與Y.羅德里奎茲解除合約關係。

大聯盟古巴籍記者羅梅羅（Francys Romero）報導，包含資金雄厚的道奇、洋基及大都會都有到場，具有網羅日職投手經驗的天使、教士、藍鳥及雙城也是與會者，根據多名國際球探透露，Y.羅德里奎茲可能會獲得5年合約，總值來到5000萬（約新台幣15億5193萬）至7000萬美元（約新台幣21億7271萬）的價碼。