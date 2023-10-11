「國寶集團」總裁朱國榮捨棄5億交保金，於9月搭乘遊艇潛逃成功，隨後遭檢調通緝。據悉，國內知名超跑業者周哲男，已於9月底在律師陪同下，與遊艇船長及2名船員主動向刑事局自首，坦承其協助事業夥伴朱國榮潛逃到菲律賓。

據了解，周哲男坦承他在朱國榮於9月7日下午到三張犁派出所報到後，便開車接應對方前往基隆八斗子漁港出海，遊艇在8日凌晨抵達台南安平港遊艇碼頭，進行油糧補給，最終在9日午後到達菲律賓佬沃港，但朱國榮到港時藉口上廁所，之後就下落不明。周哲男與船員都強調，「不知道朱國榮到底會跑到哪裡去」。

另有知情人士指出，朱國榮在台的陳姓妻子剛產下1子，且母子倆已於日前搭機抵達菲國，懷疑朱國榮持假護照與妻小會合後，再搭乘飛抵澳洲雪梨班機，並轉機往太平洋島國萬那杜。對此，檢警均不願證實；調查局長王俊力則在今（11日）表示，將登錄朱國榮於外逃通緝犯查詢系統，另透過駐外管道向朱潛逃行經國家請求司法互助合作可能。

此外，有瞭解朱國榮身體狀況的人士透露，朱的「大腸癌病情並不樂觀」，朱國榮在台灣不論多忙，每週都會定期到內湖三總治療追蹤，加上他在台灣坐擁百億資產，不免引人懷疑棄保潛逃原因，知情人士就猜測，這恐與朱介入泰山經營權，召集幕後金主投資爭奪經營股權，事後卻害金主慘賠套牢有關。