112年國慶焰火昨天在台中中央公園施放，許多民眾選擇搭捷運再步行或轉乘接駁車前往會場，全線運量衝高至6萬1822人次，創下通車以來歷史新高。（中捷公司提供／張亦惠台中傳真）

112年國慶焰火昨天在台中中央公園施放，許多民眾選擇搭捷運再步行或轉乘接駁車前往會場，全線運量衝高至6萬1822人次，創下通車以來歷史新高。中捷公司表示，充份調度捷運綠線所有17列可用列車上線，總計發車281車次。

台中捷運公司表示，因應散場人流密集湧入車站，中捷透過加密班距、派發加班車及調度空車至重點車站載客等策略，搭配人潮管制措施，迅速消化人潮，感謝旅客的配合，讓中捷順利完成首次國慶焰火活動疏運任務。

中捷公司指出，捷運綠線鄰近活動會場，許多民眾結伴利用捷運參與盛會，為因應散場人潮大量湧入車站，中捷自昨天晚上8點起班距加密至6分鐘，並在晚上8時30分起至9時30分間，運用加班車打點策略，在人潮回流密集時段，增發3部往高鐵台中站方向的加班車，讓單方向部份時段的最密班距可達約3分鐘，並運用空車調度策略至文華高中站及文心櫻花站開始載客，以快速疏運活動散場的集中人潮。

中捷公司說明，這次疏運工作已充份調度捷運綠線所有17列可用列車上線，並搭配車站人潮引導管制等作業，在30至40分鐘即消化回程搭乘人潮，昨日總計發車281班次。

中捷公司統計，昨日全線運量6萬1822人次，打破通車以來最高紀錄，重點車站包括松竹站、文華高中站、文心櫻花站、市政府站、大慶站及高鐵台中站的單站運量均同時創歷史新高。