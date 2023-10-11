利用防洪牆的汙垢作畫「種下枝葉」。（新北市高灘處提供）

新北市高灘地工程管理處辦理「2023新北濕地藝術季－匯．聚」，本月14日起連續兩個周末在板橋區新月橋下的新海二期人工濕地舉行，邀請民眾到濕地耍文青、賞藝術、聽音樂、逛市集，同時走入濕地、認識濕地。

活動請到舞蹈生態系創意團隊Dancecology以濕地為題開場表演，由濕地女神傳達人工濕地的4大功能：沉澱、過濾、吸附、平衡，為2023新北濕地藝術季揭開序幕。另有音樂表演和環境友善市集「裸裸實驗市」，是一場沒有多餘包裝、沒有一次性垃圾、沒有人工添加的無包裝大型實驗，為落實濕地環境保護理念，請民眾自備容器及購物袋，一起愛地球。

高灘處表示，第5屆「新北濕地藝術季」由國內外藝術家在體驗濕地、感受濕地後，用自然素材詮釋出11組屬於濕地的藝術作品，包括時間種子、濕地藝廊Wetland gallery、種下枝葉、I I KAO NI NARORE（譯Let' have a good face！）、淼芽、新月．浮島、巛巢、 共融、沼繫、療癒脊椎x藝術吧行動及濕地環境劇場等。邀請市民朋友參與新北濕地藝術季，一起走進濕地，拉近我們與河川、土地的距離，深入了解濕地的意義及愛護環境。