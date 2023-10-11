｢2023樂活桃園-幸福藝夏｣將於10月14日（周六）、10月15日（周日），連續兩天於桃園藝文廣場(桃園區中正路1188號)舉辦。14日活動以親子嘉年華為主題，現場將設有氣墊遊樂設施，舞台並有兒童劇、泡泡秀、帶動跳、魔術秀等節目。系列活動以呈現桃園文化及族群特色為主，讓親子家庭在遊玩的同時更加深入了解桃園。

15日下午有闖關及DIY活動，金曲之夜邀請在地歌舞團、吉那罐子、黑旋風、安地斯樂團、Pink Fun、玖壹壹等眾多歌手樂團，邀請民眾一起來K歌歡度週末。金曲晚會將以桃園多樣性族群為規劃主軸，以國台語及新住民、客語、原住民族藝人為邀請對象，讓參與者享受視覺與聽覺的雙重饗宴，且展現桃園是一個擁有多元性族群及包容的友善城市。

活動會場週邊停車資訊：桃園市立圖書館停車場（汽車401部、機車411部車位）、桃園展演中心停車場（汽車87部車位）、TIMES桃園藝文二街第2停車場（汽車67部車位）、藝文園區地下(北區)停車場（汽車517部車位）、藝文園區地下(南區)停車場（汽車301部、機車221部車位）、TIMES中茂新天地停車場（汽車272部車位），合計有汽車1645部、機車662部停車容量，足以應付參與民眾之停車需求。

｢2023樂活桃園-幸福藝夏｣將於10月14日（周六）、10月15日（周日），連續兩天於桃園藝文廣場(桃園區中正路1188號)舉辦。（市府提供）

紅黃線及人行道臨停路段及時段：1、同德六街（中正路-新埔六街段）2、同德五街（中正路-新埔六街段）3、人行道臨停機車（綠一公園、綠二公園）；開放時段為10/14(六)、10/15(日)兩天上午10時起至晚上10時止。

桃園警察分局表示，桃園藝文廣場假日期間人車潮多，本項活動勢必吸引民眾熱烈參與，為維護安全及交通秩序，將派員警進行交通疏導管制，警方呼籲用路人務必遵從員警指揮管制，希望活動過程平和順利。