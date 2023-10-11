國防部明將至立法院外交國防委員會進行業務報告，書面報告今已送至立院，當中揭露，較去年相比，共機擾台次數由每月平均約280餘架次，增加至今年每月約380餘架次，中共官媒也同時播放共軍對台模擬打擊畫面，以認知作戰影響我民心士氣。國防部強調，會積極運用各項情監偵手段，監控共軍動態，並與相關部會合作，防制假訊息擴散。

國防部表示，近年共軍不斷擴張軍事實力，聯合俄羅斯執行聯合軍演及戰略巡航，展現抗擊外軍與突破美盟圍堵企圖。另共軍利用各型主、輔戰機、軍艦及無人機，實施擾台戰備警巡，並派遣航艦及兩棲突擊艦編隊，配合遠程空中武力，於我南、北海空域舉行聯合演訓，嚴重威脅台海安全。

國防部說，中共持續籌建各項正規和非正規作戰力量，包含火箭軍加速部署東風17及東風100等型飛彈，強化突防及恫嚇外軍威懾能力；地面部隊增加PHL-03／16多管火箭部署，提升機動打擊能力，並運用各型武裝直升機，演練對我遂行渡海突擊及機降打擊行動，海軍加速福建號航艦艤裝與海試作業期程，完備遠海戰力，空軍列裝殲16、殲20等型機，強化制空作戰，另積極發展無偵7、無偵8等多款無人機，增強高空遠距及晝夜偵察能力。

國防部指出，共軍逢國際重要政治人物訪台，則加大兵力執行聯合戰備警巡，擴大對我軍事威懾，今年4月「環台戰備警巡和聯合利劍」演習，戰機擾台架次達560餘架，並運用海巡船艦執行臺海「聯合巡航巡查」任務，模糊海峽中線，另納入東風飛彈、遠程多管火箭及山東號航艦，驗證聯合封鎖、聯合火力打擊等針對性對台行動方案；另各式主、輔戰機逾越中線，經我北部空域穿越宮古水道、經我西南及東南空域穿越巴士海峽，配合遠海航訓編隊，實施海空聯訓並提升反介入／區域拒止能力，同時官媒播放共軍對台模擬打擊畫面，以認知作戰影響我民心士氣。

國防部批，中共軍事擴張已嚴重威脅臺海及周邊區域安全，較去年相比，共機擾台次數由每月平均約280餘架次，增加至今年每月約380餘架次，升高台海緊張情勢；國軍積極運用各項情監偵手段，監控共軍動態，先期預置兵力，妥適應處。

國防部說明，國軍在現有聯合情監偵基礎上，透過多層預警情蒐能力，構建台海周邊共同作戰圖像，確保情資即時共享，並結合數位化指管系統及有、無線光纖與衛星通訊等複式配置多元通信手段，指揮三軍作戰，有效發揮聯戰指管效能。

國防部進一步稱，因應中共機艦侵擾我周邊海空域活動及灰色地帶作為，國軍運用各式偵蒐系統，結合海空機動載台情資，可充分掌握台海電磁環境與目標動態，並以國內自主研發與對外採購併行方式，規劃籌獲新式通信、電戰干擾系統，強化反制能力，精進國軍整體電子戰能量，支援防衛作戰任務。

至於中共不斷透過網路情蒐與駭客攻擊手法，竊取我關鍵資訊基礎設施情資與弱點，國防部說，將持續籌建「網路戰戰具暨系統整合」、「資安防護系統功能擴充」等建案，並在國家關鍵資訊基礎設施協防小組整體運作下，藉跨部會網路攻防場景實施演練，強化整體資安防護能量。

國防部強調，近來中共透過網際網路內容農場、社群網站及APP管道，對我進行認知作戰，企圖造成國人心理危害，他們與國安局、國家通訊傳播委員會、外交部、數位發展部等相關部會，以及台灣事實查核中心等民間團體協力合作，依「追根溯源、查證、損害評估、澄清與反制」機制，共同防制假訊息擴散；此外，為提升官兵媒體訊息辨識能力，也將中共認知作戰納入基層部隊課程施教，強化官兵認知韌性，堅定抗敵意志。

國防部說，國軍資電作戰任務會以確保指管通資情監偵及網路系統運作順遂為目標，持續依防衛作戰構想及科技發展趨勢，落實建軍整備工作，確保指管通信及網電作戰優勢。