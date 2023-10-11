新北海岸線長達112公里，並擁有九座石滬，庶務包含河口治理、生態旅遊、公共景觀等，分散給市府多個單位負責，新北市議員鄭宇恩認為如此會造成各單位遇到事情會互踢皮球，列入歷史建築的石滬也沒有單位負責修繕，拋出是否比照桃園市，成立二級單位海岸管理工程處。

新北市副市長朱惕之則認為，機關再怎麼設置都不夠，每個城市治理都有目的事業主管機關，「不會有踢皮球的問題」，但承諾會評估成立專責單位可行性。

今（11）日新北市議會審核一到六審，鄭宇恩說，新北海岸線長，其中淡水、三芝一帶還有多座石滬，但修復卻不知找哪個單位，「連文化局登錄歷史建築的三芝區新庄里石滬、後厝里石滬，都沒有修復，桃園市3年就維修9座」。

鄭宇恩說，另外還有淡水區中正路一段87巷底的空地，她先前在議會提案，希望規劃成休閒遊憩釣魚平台，「光是誰要收文，我們就搞了一兩個禮拜，漁業處只管漁港，收了也不知怎麼辦」，拋出是否比照桃園建立海岸工程管理處等專責管理海岸庶務的單位。

朱惕之回應，每個城市治理都有目的事業主管機關，還有在交通部轄下的風景區管理處，同時漁業處、景觀處也有負責，「主要是要解決問題，機關再怎麼設置都不夠」。

最後鄭宇恩要求市府，在一個月內提出石滬修復報告，另外中正路的空地管理，也希望市府主動開會討論用途，並仍提議市府評估成立專責單位可行性，或是漁業處轉型，除了漁港事業外也負責海洋資源保育。