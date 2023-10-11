依據通訊保障及監察法規定，最重本刑3年以上徒刑才得以書面向法院聲請調取通聯紀錄，法務部今提給立院的書面報告指出，該規定顯屬過嚴，研議修正該法第11條之一，刪除「最重本刑3年以上有期徒刑之罪」使得調取的規定，該案目前正在政院審查。

法務部指出，國內近年來發生駭侵資安事件，像是第一銀行自動提款機盜領案，重要產業受到勒索軟體攻擊，民眾個資遭洩導詐騙案件，也有網路散布被害人性私 密影像或深度偽造色情影片網站等網路性暴力案件，但類似案件發生時，電信業者和設置公眾電信網路者常未留存相關網路連線流量紀錄，導致案件查緝難以有效溯源追查，也無法利用網路流量紀錄分析防範可能受害者，已影響被害人權益。

另外，網路流量紀錄與通信紀錄相類似 ，可作為認定犯罪事實的之補強證據，可以此作為認定被告不在場或非實際持有人等有利證據。

為了確保電信網路業者有保存相關紀錄，協助執法機關調取，法務部研議修正通訊保障及監察法部分條文，增訂「網路流量紀錄」，課予業者保存紀錄的義務，同時刪除調取票最重3年以上刑度的限制，增加「妨害電腦使用罪」、「廢棄物清理法」罪章為檢察官得職權調取的適用罪名，符合實務需求。

另外，目前調閱「通訊使用者資料」須檢察官向法官聲請，法務部考量對人民隱私權影響輕微，也提案改為檢察官許可。