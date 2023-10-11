國民黨主席朱立倫10日提到，有邀請前高雄市長韓國瑜當副主席，希望協助2024大選，韓國瑜今（11）日則給了軟釘子，直言他只考慮到個人在這次輔選能夠扮演什麼角色，不在乎職務。政論節目《大新聞大爆卦》今針對韓國瑜這次大選最適合當什麼一事進行網路調查，其中有38％網友認為韓應當黨主席，改造國民黨。

趙少康發起「戰鬥藍再動員 國民黨要過半」活動，今日舉行記者會，韓國瑜也現身。韓國瑜被問及是否接副主席一職時表示現在還在研議，只考慮到個人在這次輔選能夠扮演什麼角色，全力以赴，並不在乎職務。至於是否接不分區立委第一，韓國瑜則強調「通通沒有談到」。

趙少康會後受訪時被問及韓國瑜若接任副主席，對侯友宜選情是否有幫助時，趙少康直言應讓韓當不分區，因國民黨好幾個副主席，若是不分區，帶國民黨立委去打仗，加上韓粉若動員，效果會更好。

《大新聞大爆卦》則針對「韓國瑜今天婉拒副黨主席，只考慮這次輔選扮演什麼角色，你認為他這次大選最適合...？」進行調查，經過一個小時調查後，已有逾5千名網友投票，其中有38％認為「當什麼副主席，改造國民黨要當黨主席」、32％認為「不分區第一名，帶小雞完成夜襲」、16％認為「柯韓搭配，天下無敵」，另外有14％認為「繼續退休生活，閒雲野鶴更自在」。