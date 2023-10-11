金門金牪餐廳以新作「戰斧牛排家常麵」勇奪台北國際牛肉麵節鮮食組清燉類銀牌。（圖／金牪餐廳提供）

金牪餐廳2022年得獎的「酒藏牛肉麵」也以專業技術將其製成調理包，讓饕客帶回家嚐鮮。（圖／金牪餐廳提供）

在2022年以「酒藏牛肉麵」奪下台北市牛肉麵國際大賞鮮食組清燉類銅牌獎的金牪餐廳，今年推出新作「戰斧牛排家常麵」，以長達30公分、重達20oz的戰斧帶骨牛小排，搭配清燉湯頭與Q彈麵體，再度挑戰台北國際牛肉麵節，在味覺與視覺的雙重衝擊下勇奪鮮食組清燉類銀牌，也是此組別金門唯一得獎之店家；為歡慶再創輝煌佳績，該餐廳特別推出優惠，即日起至10月24日，得獎大作「戰斧牛排家常麵」每日限量3組、第2碗5折，回饋鄉親一起嚐鮮。

據了解，金牪餐廳今年所推出的新作「戰斧牛排家常麵」，肉品選用金門自產且最具價值的布拉安格斯母牛品種，以高粱酒糟混和牧草飼養，與進口牛不同於精壯不帶多餘油脂，品嘗時帶有淡淡酒糟發酵香氣，肉質媲美和牛霜降牛。

金牪餐廳主廚也說明，超巨型戰斧牛排特選牛肋椎第6至第8節肋骨部位，帶骨長達30公分20oz，搭配蔬果慢火燉煮4小時，不加任何人工調味料，肉嫩筋軟湯頭鮮甜回甘。戰斧牛排再經過炙燒，逼出油脂淋入湯頭，使其更具獨特香氣。最後，加入一小杯金門58度高粱酒，增添湯頭層次感，再搭配Q彈帶勁手打家常麵，視覺和美味兼具，讓老饕一吃就上癮。主廚也特別強調，一頭牛只能做6客「戰斧牛排家常麵」，故每日限量6碗，建議想嚐鮮的民眾提前1個月預訂。

此外，為了讓民眾也可以將去年得獎的「酒藏牛肉麵」帶回家新鮮品嘗，該餐廳以專業技術將其製成調理包，保留鮮嫩美味及營養，加熱不用10分鐘，讓饕客們可以在家零失誤也能吃到季軍牛肉麵。

金牪表示，該餐廳自創店以來積極運用在地食材開發新品，並特聘牛肉專家洪師傅為餐飲技術顧問，除了牛肉麵，還有加入金門高粱酒及濃郁黑糖製作而成的金牪高粱特調系列飲品，希望能成為民眾旅遊金門時的必吃美食。

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