對於近日高雄港碼頭陸續有民眾通報發現海豚的蹤跡，海洋委員會海洋保育署11日說，經專家初步研判，該海豚可能為糙齒海豚，是西海岸可見物種，海豚出現的碼頭位於高雄港外側靠近外海，可能因追逐魚群或跟隨船隻進港。

海保署說，10月3日迄今陸續接獲民眾通報，於高雄港碼頭68-81號水域發現1隻海豚，位置不定，也有民眾於網路社群反映在高雄港洲際碼頭（S3）發現1隻鯨豚，海保署於獲報後都請高雄市政府海洋局通知高雄港務分公司監控中心，協助轉知碼頭附近水域的船舶減速慢行，避免驚嚇或碰撞該海豚。

海保署已派遣高雄保育站巡查員，高雄市政府海洋局也派人前往洲際碼頭及周邊巡查及回報，觀測至今僅有1隻海豚，其游動正常無擱淺跡象，但海豚有時出現、有時未能發現。也呼籲民眾若發現海豚勿打擾或餵食。

糙齒海豚的身體呈流線型，背鰭高寬為鐮刀狀，吻端突出緩坡斜升與頭部額隆接連。其身體背側有明顯的深黑色紋路，體側淺灰色，腹部灰白色。胸鰭寬大成槳狀，吻端唇線和下頷呈白色，牙齒上有縱溝而名糙齒。此種類與瓶鼻海豚易混淆，需拍攝頭部的照片比對。成年最大體長2.6公尺，體重約160公斤。