前衛福部長、賴清德台北市競選總部黨部主委陳時中與民進黨立委高嘉瑜種下心結，但日前還是出席高的競選活動站台，陳時中今天在節目專訪上表示，就是一體的作戰，「如果是個人自然有個人選擇，既然已經接任競總主委，必然每位立委都是我輔選重心」；對此，高嘉瑜表示，很感謝陳時中從那天黨政說明會撥空來參加，到現在身為賴清德台北市競選總部主委都是同心協力，希望台北市8席立委都能高票當選，這個對於2024國會過半最關鍵。

高嘉瑜指出，民進黨有多元不同的聲音，也是民進黨最可貴的精神，但是大家都是同志，不管有什麼誤會都希望都可以溝通和化解，陳時中部長過去在參選台北市長的時候私下也有接觸，相信很多事情可以互相理解知道，外界都會有很多見縫插針揣測，就是讓大家看到團結的民進黨，如何贏得2024勝選。

高嘉瑜說，民進黨還是會有支持者對她有些意見，也努力化解、溝通尋求大家諒解，都需要時間，感謝陳時中部長扛下立委選舉重擔，過程中會有支持者有不同聲音，陳時中部長也感受到如何把大家齊聚，也很容易得罪人，陳時中部長還是努力化解歧見贏得勝選。

針對港湖區泛綠整合，未來是否有溝通機會，陳時中認為有難度，要雙方各自努力；對此，高嘉瑜指出，這些都是支持者的期待，希望泛綠陣營可以整合候選人贏得選舉勝利，當然尊重黨意跟民意取得最大勝利，釋出善意希望吳欣岱可以接受。

此外，高嘉瑜生日也將邀請賴清德來港湖，媒體詢問，吳欣岱如果也來到現場會有什麼看法？高嘉瑜說，歡迎大家都來參加，但是這是民進黨的活動，賴清德唯一支持高嘉瑜，也特別撥空來參加，吳欣岱來參加是不是代表他支持民進黨候選人來整合？

高嘉瑜強調，如果是這樣當然歡迎，對吳欣岱而言，如果她認為黨意比較重要，應該參選基進黨的黨代表或是基進黨不分區立委，她堅持的黨意到底是什麼？對於民進黨來說，現在就是整合推出最強的候選人。