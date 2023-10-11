蘋果最新推出iPhone 15，其中以旗艦款Pro系列最受果粉喜愛，台大醫院前兒科醫師、YouTuber「蒼藍鴿」近日發布一部影片，宣布他從12年的安卓粉棄坑改買iPhone 15 Pro Max的三大關鍵。

蒼藍鴿透露自己是死忠的安卓粉，他從2010年開始使用安卓手機，第一支是HTC-Incredible S，後來因為卡當問題，2014年換成HTC的M8，但過了3年到2017年一樣卡當到不行，又再次換了第三支HTC U11。他說U11算是當代神機，比較少有卡頓的情況，但用了3年到2020年，遇到電池續航力不足的問題而換機，第4支換成Google Pixel 5，近期又因為種種問題想跳槽蘋果陣營。

蒼藍鴿透露對安卓手機失去信心的3大原因，首先是電池問題，以他用的Google Pixel 5為例，用到第3年的時候電量就已經大不如前，電池的壽命越來越低，甚至跟朋友視訊10分鐘，電量可以掉20%之多；第2點是APP支援問題，像有人用Line打電話給他每次都不會響；第3點則是同溫層問題，因為身邊周遭9成的人都是蘋果陣營，所以在生活中會遭遇許多不便，被排除在蘋果生態鏈之外，覺得自己格格不入。

蒼藍鴿強調，自己用了4支安卓手機，已經給安卓夠多機會，他今年跳槽蘋果陣營改買iPhone 15 Pro Max 256G，雖然網路上對蘋果有正反評價，但他仍選擇嘗試跳槽試試看。