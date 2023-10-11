太魯閣國家公園內，包括燕子口等幾處人氣步道，16日起將進行刷坡工程，陸續暫時封閉管制，施工期程各有不同，民眾若要前往遊覽先留意是否開放，另外在台8線中橫公路東段的大禹嶺至太魯閣口目前，也有多處災修工程進行中，都請民眾留意。

太魯閣國家公園管理處公告，砂卡礑、燕子口、九曲洞、綠水步道將辦理刷坡工程，砂卡礑步道17日至20日封閉、燕子口步道16日至25日封閉。綠水步道施工會影響中橫公路169.5K至169.7K處，10月16日至20日機動管制通行；九曲洞步道則是16、17日兩天定點施工，太管處籲請遊客行經時請小心，並盡速通過。

此外，接連幾個颱風，山區路況不穩，台8線中橫公路東段的大禹嶺至太魯閣口目前也有多處災修工程進行中，部分路段有交通管制。

台8線117.4k關原災害路段施工交管，管制區間為114.6k關原至120.6k金馬隧道東端，每天上午7時至8時、上午10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分及下午5時至5時10分，共放行5次，其他時間含夜間均封閉。110.7k ~114.6k大禹嶺至關原因路面鋪設工程，日間施工，配合關原災修路段管制放行。

台8線157.7k洛韶災害路段，每天上午8時至下午5時因施工機動管制，假日不管制。

台8線179.5k溪畔路段也在施工，白沙2橋東端 178.6k至溪畔水庫的 179.8k約一公里多的路段，每天上午8時30分至下午5時交通管制，有4次放行時間，分別是上午10時、中午11時30分至12時30分、下午2時、下午3時30分，周六日照常施工。

公路局說，施工期間碰上3天以上連續假期，管制措施另行公布。