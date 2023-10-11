威廉日前舉辦公益二手拍賣活動，所得全數奉獻慈善。（台灣優質生命協會提供）

威廉生日當獻愛心，舉辦公益二手拍賣活動。（台灣優質生命協會提供）

男星威廉（前）在38歲生日當天做公益，關懷獨居弱勢長者。（台灣優質生命協會提供）

紀寶如（左）大讚威廉有愛心。（台灣優質生命協會提供）

昔偶像男團「棒棒堂」成員威廉在7日、38歲生日當天力邀演藝界各路好友，舉辦一場意義非凡的活動「歡迎光臨藝齊找愛公益二手拍」，當天還大膽邀即將臨盆的老婆卓君澤（卓卓）擔任主持人，卓君澤直喊：「哪裡來的勇氣讓沒幾天就要生產的孕婦站舞台的啦。」

公益活動當天正好是預產期前3天，卓君澤為了支持老公的善舉，以及為了兒子「百香果」可以感受到公益的心，表示還是要拚了，讓威廉感動不已，「我相信生日應該是一個分享和關懷的日子，而不僅僅只是對自己的慶祝！所以決定以這個方式回饋社會。」

紀寶如秘書長表示，威廉成家前就認識他，非常熱心公益，第一次參與探訪就跟著協會到和平醫院護理之家探望長輩們，穿得一點都不馬虎，還很帥氣跳熱舞給長輩看，這次出錢出力義賣二手物品、捐贈物資，盡己所能地奉獻，感動直誇：「我相信威廉絕對是新生代藝人的善心典範，溫暖弱勢族群的心房，更成為他們重新站起的力量泉源。」