南亞科第三季營業收入為新台幣77.36億元，季增10.1%、年減29.8%。第三季DRAM平均售價季減高個位數百分比，銷售量季增高十位數百分比。

南亞科第三季營業毛損為新台幣19.53億元，毛利率-25.2%，季減14.0個百分點。營業淨損為新台幣43.4億元，營業利益率-56.1%，季減10.8個百分點，營業外收入新台幣11.98億元，本期稅後淨損為新台幣25.05億元，淨利率-32.4%。單季每股虧損為新台幣0.81元(每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算)。截至2023年9月30日，每股淨值新台幣55.52元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

南亞科第3季虧損擴大，單季每股虧0.81元，主要有三大原因，受減產效應的閒置產能影響最大、第三季稅收利多較少、價格因素，均導致虧損擴大。

供應端受惠於減產效益，南亞科庫存已開始去化，同時需求狀況也正逐漸改善，不過南亞科第四季生產維持動態調降20%以內，維持減產在2成之內。南亞科認為，第四季需求端後續有機會改善，價格會比第三季更穩定，虧損可望縮小。不過地緣政治、歐洲戰爭、美中貿易爭執，仍為影響全球經濟景氣復甦的關鍵，改善或是變差多少還要持續觀察。

南亞科提到，第二代的10奈米級16Gb DDR5產品，依照原先進度試產中。DRAM供應商持續調控產能，並專注於新世代高階產品之量產與銷售。在供給方面，DRAM各家業者開始增加DDR5與HBM產品供給，將有助於DDR4庫存去化。2024年資本支出、投片產能持續保守，有助於供需狀況恢復健康平衡。

在需求方面，伺服器上，企業雲端應用帶動AI運算及DDR5的需求，第四季起伺服器市場有機會逐季改善。而手機方面，全球智慧手機持續發展AI應用功能，將促進換機意願，加上起大陸地區手機銷售量有機會止跌回升，整體將正面觀察。PC領域，新產品推出可望帶動對DDR5及LPDDR5需求，將逐漸取代DDR4及LPDDR4成為主流。最後消費型電子終端產品，電視、IP CAM、網通、工控及車用需求維持穩健成長。