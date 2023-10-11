國民黨立委馬文君遭媒體爆料，在機密會議上未簽保密切結書，對此，民進黨立委高嘉瑜指出，馬文君所作所為都說不清楚，還有機密會議上不肯簽切結書，卻外洩給韓國代表處，對我們潛艦國造是充滿阻礙，這背後黑手也難辭其咎，韓國媒體也大幅度報導，甚至這些設備要輸出台灣也面臨卡關，也是黃曙光所說有個立委一直搞。

高嘉瑜表示，潛艦國造背後艱辛，有人出賣台灣國防資訊，是不是背後還有軍火商等，檢調都在極力追辦，這些問題都是影響台灣國家安全，還有多少個馬文君們？背後操弄潛艦國造都是影響國家安全的關鍵工程，這些人必須揪出來。

高嘉瑜說，馬文君從被爆發用PHS手機外洩和不願意簽切結書，證實馬文君一再說謊，為什麼要拒絕簽保密協議？他明知道這樣會讓潛艦國造無法繼續下去，而且還要很多國家只能私下幫助，只能做不能說，都會影響到機密，但她明知道，卻還這樣做，是在配合誰？受益者是誰？阻撓台灣國防自主對，中共也是很開心，也是間接幫助中共。