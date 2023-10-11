苗栗縣政府將廢止2級單位縣府原住民族事務中心，並成立1級單位「原住民族及族群發展處」。（李京昇攝）

苗栗縣政府11日舉行縣務會議，除關心縣內各重大建設執行進度，也將修正苗栗縣府組織自治條例，廢止2級單位縣府原住民族事務中心，並成立1級單位「原住民族及族群發展處」，經提縣議會審議後，預計明年3月1日正式生效。

苗栗原住民人口數目前約有1萬4964人，考量原住民地區幅員廣闊，原民事務繁雜，因此縣府將裁撤2級單位原民中心，成立1級單位原民處，並設置「原住民行政科」、「原住民經建科」、「族群發展科」，辦理原住民、新住民等族群事務。

另外，為平衡各局處業務，原先的行政處、計畫處，將整併為行政處，並調整部分掌理事項，在現有員額內調整調充，增至「高級分析師」、「分析師」等資訊類職稱。

今天縣務會議中，縣長鍾東錦要求各局處緊盯各項工程、計畫的進度及品質。他也針對目前台灣高齡貧窮問題表示，為鼓勵銀髮族再就業，請勞青處積極規畫各項政策，提升中高齡人口就業競爭力。

鍾東錦同時請社會處在社區照顧關懷據點、老人會相關活動辦理宣導，提升長輩對高齡就業認知，鼓勵健康長輩二度就業，以適度的活動力促進身體健康。