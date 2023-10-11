聯合國表示，以色列持續從海空陸大規模轟炸加薩走廊（Gaza Strip），至今已釀逾26萬名居民流離失所，估計難民人數將會持續攀升。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）7日突襲以色列後，以色列展開報復性轟炸。這場以巴激烈衝突已造成兩方數千人死亡。

聯合國人道事務廳（OCHA）表示，在7日之前，加薩已有約3000人「由於先前的衝突」流離失所。

以色列建國75年以來遭遇的這場最嚴重攻擊，目前在以國造成1000多人喪生；加薩官員也通報當地目前有900人身亡。

聯合國人道事務廳引述巴勒斯坦當局說法表示，轟炸行動已摧毀逾1000多套住宅，且有560套受到嚴重破壞，無法居住。

聯合國人道事務廳說，在所有流離失所的人中，有近17萬5500人在支援巴勒斯坦難民的機構聯合國救濟工作署 （UNRWA） 經營的88所學校尋求庇護。

另外，逾1萬4500人在12所政府學校避難，而有近7萬4人預計會在親戚和鄰居家或到教堂及其他機構避難。

聯合國人道事務廳表示，目前加薩境內流離失所人數是自2014年持續50天的以巴衝突以來最高。聯合國人道事務廳警示：「對那些沒有流離失所的人而言，要滿足基本需求將日益困難。」

以色列除封鎖加薩走廊外，還對巴勒斯坦展開所謂的「完全圍攻」，切斷糧食、水、燃料及電力供應。此舉讓聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）警告，這將使本已嚴峻的人道主義局勢更加惡化。