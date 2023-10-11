台灣目前約有22萬失智人口，照顧壓力龐大，高雄榮總接受健保署委託辦「失智症患者醫療與持續性照護資源轉銜計劃」，2022年開辦以來，已有1768位失智患者獲社區共照服務。

健保署高屏業務組長林淑華說，運用高屏醫院總額的風險移撥款預算，鼓勵轄區醫院加強失智篩檢、建立高屏澎三縣市跨層級醫療，與長期照護資源轉介通道，期望達成7成以上患者接受醫療診斷，7成以上照顧者獲得支持和訓練，7成以上民眾對失智症有正確認識和友善態度的「失智友善台灣777」目標。

高榮高齡醫學中心教授林育德分享，隨台灣人口高齡化，預計在2025年將有高達35萬失智症人口，為強化失智症患者醫療照顧，中央健康保險署高屏業務組於111年委託高榮辦理「失智症患者醫療與持續性照護資源轉銜計劃」，共27家醫療院所參與。

林育德說明，計劃實施以來發現新確診罹患失智症個案1902位，其中1768位接受醫療照護後同時轉銜至失智共同照護中心獲得共照服務，能將失智個案轉介至住家鄰近共照中心，並接受原有醫院醫療照護，實現跨院共同照顧，避免病患及家屬來回奔波，也強化區域醫療院所間合作。