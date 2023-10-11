滅火器樂團10日受邀至國慶晚會演出，未料卻差點開天窗，主唱兼吉他手楊大正事後發文批現場交通動線亂，請警方協助開道竟被回「誰理你們」，對此，台中市長盧秀燕也致歉，表示他們的確跑錯路，錯過藝人專用道，事件鬧得沸沸揚揚，楊大正也二度發文，回應網友的酸言和疑問。

台中市長盧秀燕11日在議會上，公開向滅火器道歉，表示過程中難免有點誤解，警方跟滅火器雙方都很有責任感，「兩邊我都感謝，但楊大正跑錯路也是事實」，警察局長李文章也表示，警察回應「就算開道也沒人會理我們」，因為當時在放煙火聲音很大，可能產生誤解。

對此，網路也開始質疑滅火器的聲浪，如「為什麼不提早出門」、「自己開錯路怪警察」等，楊大正二度發文回應，表示「15分鐘的車程，我們提早70分鐘出發，如果有完善的工作動線，理論上再怎麼塞都會在四十分鐘內抵達。」

他認為自己都有依照主辦方所要求的行程來進行，「理當我們不是應該被檢討的一方吧？」至於開錯路一事，他說明不是開錯路，是開過頭，因當時入口被人潮擋住，警察請他們自己開道，卻未告知出入口其實在他們身後，直到500公尺後才有員警熱心引導重新回到正確的出入口。

楊大正也強調他們沒有仗著演出者身分亂闖，只是想要準時上台工作，並重申「大家都很辛苦，我並沒有怪罪警方或是主辦方，真的沒有人需要受到委屈。只是希望這些缺點能被重視，未來再次舉辦大型活動時這些細節能被改善。」