2022年離岸風電第三階段區塊開發首輪第一順位入選的渢妙風場，今宣布與丹麥海事工程及能源統包商Semco Maritime以及越南石油與天然氣集團旗下PTSC M＆C簽署統包合約，將海上變電站所有的工程設計、採購、及製造安裝，委由這兩家公司負責。

分工部分，丹麥商Semco Maritime將負責海上變電站設計、採購及電力設施安裝，旗下供應商涵蓋東元電機及華城電機等國產廠商。PTSC M＆C則在越南頭頓市廠區，進行所有海上變電站結構物的製造生產。

位於台中海域的渢妙，開發容量500MW，要建置最新世代的15MW大型風機，去年政府區塊開發3之1期選商時入選第一順位。開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）表示，海上變電站2027年交付，發電併入台中中清變電站。

渢妙風場計畫執行長Claire Lohan表示，海上變電站是風場的心臟，藉由簽署此合約，宣告渢妙風場2027年併網承諾與信心。