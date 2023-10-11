2024總統大選，國民黨與民眾黨啟動藍白合磋商。民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人戴于文今（11）日下午受訪說，雙方上午就是在討論幕僚是否公開見面，民眾黨主張公開透明，國民黨目前「已讀未回」，民眾黨希望1周內幕僚見面，10月底前完成公開辯論、民調，確定人選。對此，侯友宜競辦今日表示，侯辦主動先與柯文哲競選辦公室聯繫，並提出建議「一週內舉辦藍白會前會」，今天雙方一直有透過訊息和電話等方式持續溝通，不知柯辦發言人戴于文所謂「國民黨目前已讀不回」說法從何而來？

侯辦發言人李利貞今日表示，針對藍白雙方幕僚聯繫進度，今日上午9點多，侯辦主動先與柯文哲競選辦公室聯繫，並提出建議「一週內舉辦藍白會前會」，今天雙方一直有透過訊息和電話等方式持續溝通，不知柯辦發言人戴于文所謂「國民黨目前已讀不回」說法從何而來？

李利貞表示，侯辦隨後明確提出，藍白雙方幕僚代表在一週內會面，建議在10/14(六)到10/18(三)之間選擇一到兩天的下午時段，我方均可全程配合。李利貞進一步說明，侯辦主張藍白會面公開，建議會前、會後雙方共同召開聯合記者會，且雙方除了會談代表之外，各帶兩位幕僚全程做紀錄並錄影，會議過程之錄影不公開，但若有爭議時則可公佈。這次會前會不設任何前提，抱持開放態度、不設限，任何主題都可以談。

李利貞強調，「有關藍白合之會前會具體建議，都已完整傳給柯文哲競選辦公室，我方特別做出以上聲明，希望柯辦戴于文發言人在了解情況後，根據事實陳述，以免造成誤會」。

同時李利貞也給出了藍白合之會前會具體建議如下：

一、 一週內舉辦藍白合會前會，會談日期由下列擇一天或兩天10/14(六)、15(日)、16(一)、17(二)、18(三)，我方均可全程配合，建議時段為下午2點30分到5點30分。

二、 除雙方會談代表外，各帶兩位幕僚全程做紀錄及錄影。

三、 會前、會後雙方共同召開聯合記者會。

四、 會議過程之錄影不公開，若遇有爭議則可公布。

五、 此次會前會雙方不設任何前提，持開放態度，任何主題都可以談、不設限。