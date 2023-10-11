為慶祝雙十國慶，昨天從一大早就有典禮活動，樂團演奏、焰火秀等也相繼在晚間登場，準備了一整天的表演，不過卻有民眾抱怨「今年超沒有國慶感」，還引起一大群網友共鳴，嘆「中華民國被實質轉型了」。

鄉民「xpradax」今（11）日在PTT八卦板表示，以往的國慶可謂是舉國歡騰，許多人會在早上6點前往總統府參加升旗，還會有一堆海外移民搭機回台發國旗、穿國旗裝慶祝國慶，甚至連菜市場、賣場都會有很多賣國旗的地方，「但今年超詭異，完全沒什麼國慶感，海外移民也不回台參加國慶了，走在路上也沒什麼國旗，為何今年超沒有國慶感？」

一篇國慶文瞬間引起網友討論，紛紛喊「今年真的悄無聲息，完全沒感覺」、「疫情打亂習慣吧」、「看到新聞才知道有在台中辦」、「因為看到台上那些人就想吐」。

不少人認為，今年毫無國慶感的最主要原因就是因為民進黨執政，說「已經變Taiwan national day，沒有中華民國國慶日囉」、「就一堆不承認中華民國的人在搞國慶」、「被塔綠班亡國了還慶三X」、「詐騙集團腳底抹油準備烙跑」，不過原PO也提出「以前阿扁執政，國慶味還是很濃啊，一堆外省移民仔還是都會回台發國旗慶祝」。