（影片 / 劉詠韻翻攝）

太離譜！新北市蘆洲區信義路昨（10）日下午1時許發生一起偷貓案，警方表示一名張姓男子報案稱，其置放於重機上的寵物貓咪遭不明人士抱走，尋找無果後直接報警處理。警方受理後通過監視畫面，循線查出偷貓人士為林姓犯嫌，訊後全案將依《侵佔罪》函送新北地檢署偵辦。

飼主張男於社群發文求助。（圖 / 翻攝自「我是蘆洲人」）

據了解，該名38歲張姓男子稍早前曾於臉書社群發文向民眾求助，稱因為自己一時不留意，一轉眼，原放於重機上的寵物愛貓竟遭人抱走，情急之下即刻報警處理。

蘆洲警分局受理案件後，通過調閱監視畫面，發現林姓犯嫌（50歲）當時行徑鬼祟，先是偷偷接近張男騎乘重機車附近，更趁著四下無人注意，將張男所飼養的可愛貓咪抱走。

警方後循線至林姓犯嫌住處，將貓咪取回後發還原飼主張男，訊後全案依《侵占罪嫌》函送新北地檢署偵辦。

蘆洲警分局呼籲民眾，若有財物遺失可撥打110報案電話，由員警到場提供協助。