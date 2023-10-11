法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

國內詐欺猖獗，行政院積極打詐，造成基層檢察官案件量暴增，法務部為減少檢察官負擔，向行政院爭取100名檢察官助理員額，全國地檢署日前已錄取進用100人，法務部長蔡清祥11日表示，檢察官助理可幫忙解決案件暴增問題，目前是以臨時人員聘雇，未來將透過修法，將檢察官助理員額法制化，讓檢察官助理成為正職公務員，希望能在明年底前完成法制化。

針對外界擔心檢察官助理會不會發生違反偵查不公開或洩密情事，檢察司長郭永發說，各地檢署在聘顧檢察官助理前，均要求其簽署保密協定，也會落實內部稽查管考的內控機制，一旦發生有洩密情事，將以《刑法》洩密罪追究責任。

檢察司主任檢察官黃育仁說，行政院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，透過跨部會、跨機關、跨領域合作，由識詐、堵詐、阻詐、懲詐4大面向全面遏止詐欺，目前希望每年能降低5％的案件量。

黃育仁說，法務部因負責懲詐，嚴懲詐欺犯罪，並落實追贓返還及被害人保護。於此偵查案件負荷繁重之際，凸顯檢察官亟需偵查輔助人力以疏減案源，法務部提出檢察官助理機制併行，初步執行至113年底，112年度所需經費以動支112年中央政府總預算第2預備金辦理，113年度則由檢察機關編列年度預算支應。

法務部是以自僱方式進用非常態性檢察官助理100人，依111年全年度各地檢署電信詐欺案件新收件數及地檢署屬性為參考依據，其中電信詐欺新收件數1萬件以上且屬6都地檢署，可分 配至5人。這100人日前已由於各地檢署以臨時人員聘雇，13人具有碩士學歷。

黃育仁說，檢察官助理的工作，是協助檢察官分析詐欺案件爭點、彙整相關事證資料及製作卷證分析報告、卷證附表等資料、案件法律問題分析、整理及資料之蒐集、校對書類及清點、核閱、確認歸檔案件、實行公訴，製作、傳輸、標示電子卷證及製作簡報等資料、辦理詐欺等資料庫之建置、資料輸入及比對業務、辦理刑事訴訟相關程序或依法令所定職務之幕僚作業。

黃育仁說，立法院第3屆第6會期有18名委員，曾推動於《法院組織法》增設檢察官助理，事後依朝野協商版本通過法案，檢察官助理未能入法，但法務部未來將推動檢察官助理員額法制化。