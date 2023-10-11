國際原子能總署（IAEA）10日宣布，中國、韓國、加拿大等國的專家將於10月16日至23日赴日，分析福島第一核電廠附近海水等的放射性物質濃度。

日本放送協會（NHK）、河北新報報導，國際原子能總署、日本環境省等，以及國際原子能總署指定的第三國機構，包含加拿大衛生部、韓國原子力安全技術院、中國自然資源部第三海洋研究所，將派出專家等參與採樣及分析作業。

專家團將在福島第一核電廠的沿岸，採取海水、海底堆積物、水產品等樣品，分析放射性物質濃度，並跟國際原子能總署於2022年採取的樣本相比，分析今年8月首波「核處理水」排海後，放射性物質濃度是否產生變化。

國際原子能總署於9月召開年度大會時，代表中國出席的中國國家原子能機構副主任劉敬稱福島的「核處理水」為「核汙染水」，並強烈譴責日本，稱「『核處理水』排海對海洋及生態環境影響具極高的不確定性」，並主張「國際原子能總署必須建立長期且有效的國際監測機制」。

當時代表日本與會的科學技術政策擔當大臣高市早苗則表示，日本會持續與IAEA合作確保安全，至到排海結束。

日本首相岸田文雄也曾針對「核處理水」排海表示，「日本是根據國際標準做好安全上的萬全措施來實施」、「從科學觀點來說，並沒問題」。

福島第一核電廠2011年3月遭受東日本大地震（台灣稱311大地震）帶來的海嘯侵襲，引發爐心熔毀，為冷卻熔融核燃料團塊，又製造出汙染水。營運福島第一核電廠的東京電力公司（簡稱東電），利用淨化裝置去除氚以外的多數輻射物質，最後變成核處理水，貯存在福島第一核電廠腹地內。

東電將首波核處理水稀釋到每公升含氚量低於1500貝克後，於8月24日至9月10日排放首波約7800噸的「核處理水」入海，在10月5日起估計耗時約17天，排放第二波經過稀釋的「核處理水」。

而每公升含氚量低於1500貝克，低於日本國家標準和世界衛生組織（WHO）飲用水的含氚上限標準。

中國政府強烈反對「核處理水」排海，自8月24日起以食品安全等為由，全面暫停進口原產地為日本的水產品。