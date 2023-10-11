屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地出現砂湧現象，導致鄰房損壞，11日完成灌漿作業，工程單位拜訪受影響住戶並關懷，強調安全無虞才會復工。（國家住都中心提供）

屏東縣政府8日下午接獲民眾通報指出，位於屏東市「瑞屏安居」社會住宅工地出現砂湧現象，導致鄰房損壞，縣府已勒令停工，更要求工程單位加強鄰房安全有效措施。國家住都中心表示，這周將進行內外水壓平衡，未來會進行第三方工會鑑定，待附近住戶沒有疑慮後才會復工，估計停工至少一周。

屏縣府獲報後前往現場勘查，發現在鄰近公寓一樓地板及車庫牌樓等處有龜裂現象，屏東縣長周春米表示，有關「瑞屏安居」發生損鄰事件，已請同仁督促起、承、監造人盡速完成鄰房保護措施，並於9日勒令停工，後續確保無公共安全之虞，才准予繼續施工。

國家住都中心工務三組組長陳建男表示，目前基地內已全面灌水達到內外水位平衡，經專業技師及建築師建議，11日也進行灌漿及加強安全支撐施作，以改良地盤並加強鄰房基礎穩定。

現階段發現附近居民車庫有細微裂縫，有2戶住戶表達擔憂，已安排入住附近民宿，陳建男說，未來會透過第三方建築師鑑定，認定安全無虞，加上住戶都沒有疑慮才會復工，這部分會由第三方工會與住戶解釋，大家都沒意見工程才會繼續，強調不會急、也不會貿然復工。