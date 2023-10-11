南亞科（2408）11日公布2023年第三季自行結算合併財務報告。公司第三季營業收入為新台幣77億3,600萬元，較上季增加10.1％。第三季DRAM平均售價季減高個位數百分比，銷售量季增高十位數百分比。

第三季營業毛損為新台幣19億5,300萬元，毛利率為負25.2％，較上季減少14.0個百分點。營業淨損為新台幣43億4,000萬元，營業利益率負56.1％，較上季減少10.8個百分點，營業外收入新台幣11億9,800萬元，稅後淨損為新台幣25億500萬元，淨利率負32.4％。

單季每股虧損為新台幣0.81元（每股盈餘依加權平均流通在外股數30.98億股計算）。截至 2023年9月30日，每股淨值新台幣55.52元。所有合併財務數字為公司自結，尚未經會計師核閱。

南亞科技第四季生產維持動態調降20％以內，第二代的10奈米級16Gb DDR5產品，依照原先進度試產中。公司庫存已開始去化，同時需求狀況也正逐漸改善。