儘管2023年上半年大陸高階手機市占排行，蘋果以67%市占率拿下第一，華為15.6%居次，陸媒指出，據供應鏈最新消息，隨著Mate 60系列爆量熱賣，華為手機整體銷量也大暴衝，有望重返並坐穩大陸市場一哥寶座。

快科技報導，華為新機Mate 60系列在媒體與網路助攻下掀起搶購潮，同時帶動華為與賽力斯合作的問界改款M7休旅車買氣，不到一個月訂單突破5萬輛。華為常務董事余承東形容這是「起死回生」。

據了解，目前華為瘋狂趕工Mate 60系列訂單，已在馬不停蹄生產，目前一機難求的情況，可能在11月底有所改觀。

消息人士表示，華為目標在2024年出貨6000萬~7000萬支智慧型手機，同時華為已向供應鏈追加足夠數量的訂單，確保2024年全年能夠達到這一出貨數字。

華為手機銷售市占也逐周攀升。據BCI數據顯示，自華為手機8月29日上架以來，市場占有率從第35周的12.7%成長至38周的18.1%，周銷量為92.2萬支，創下21年來單周銷售數量新高。

華為Mate 60系列強勢回歸，將對大陸高階手機市場帶來新一波衝擊。華為終端BG營運長何剛曾透露，在中國大陸5000元人民幣（約台幣2.2萬元）以上手機市場中，每當華為發表新機，蘋果的市占率都會下滑。