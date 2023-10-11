聯合國於2015年公布的永續發展目標(United Nations Sustainable Development Goals)，根據台灣國內現況及需要，以2030年為期程，研訂「我國永續發展目標」，要求各部會積極依照目標推動，未來將定期檢討我國推動永續發展的進程。榮華碳中和公司策略長金士懿博士，2023年10月11日在高雄中山大學中國與亞太事務研究所演講中表示，台灣必須從大學教育中，去引導學生從國際關係的角度了解氣候變遷所產生的國際架構是什麼?從國家自主NDC在法遵位階的角度，深度剖析聯合國 SDGs 、ESG《臺灣永續發展目標》推動策略中，摸索出屬於自身可以發展的方向。

2022年九月，台灣第二部「國家自願檢視報告」（Voluntary National Review, VNR）出爐！新版VNR對應聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs），從經濟、社會、環境、政府治理及全球夥伴關係五大面向，回顧台灣永續發展的實踐方向，並同步檢討國家自願減量目標(NDC)，以實際行動落實各項轉型。

榮華碳中和公司策略長金士懿博士，2023年10月11日在高雄中山大學中國與亞太事務研究所演講中表示，台灣必須從大學教育中，去引導學生從國際關係的角度了解氣候變遷所產生的國際架構是什麼?從國家自主NDC在法遵位階的角度，深度剖析聯合國 SDGs 、ESG《臺灣永續發展目標》推動策略中，摸索出屬於自身可以發展的方向。這些議題不僅許多公民團體開始關注，不少企業也開始將其導入企業社會責任當中。由於涉及的議題相當廣泛，每個國家甚至企業都需要從中鑑別出屬於自己的關鍵挑戰為何，更需要透過產、官、學、研、社媒各界的共同參予，才能讓永續發展被真正地落實。

金士懿教授表示，為了形成一個良好的公共議題討論，需要一個共同基礎，這個基礎，可以是透過教育去實現未來環境永續的經濟目標為方向，鼓勵同學在未來天然環境劇變以與競爭激烈的商業環境中，獲得可以期待的未來重大商機。

金士懿教授更列舉近期他在《當代法律》特別企劃專刊中的文章，探討氣候變遷因應法建立企業競爭優勢，一文整理出聯合國 17 項永續發展目標（Goals）下的 169 項具體目標（Targets）和 244 項指標（Indicators），與台灣可以對應的統計數據，讓同學們瞭解台灣目前的永續發展現況，可能發現的自身未來在，碳盤查、碳管理並運用區塊鍊技術將盤查數據的不可被竄改性，建立與金融連結的商業運作，甚或鼓勵同學了解碳權開發、碳權買賣與企業碳庫、綠電開發等等重大綠色商機，提供未來自身發展的重要參考，讓同學們獲得許多重大的啟發，在演講中獲得許多重大迴響反應熱烈，可作為台灣邁向 2030 永續願景的共同起點。

最後金士懿教授更以道家文化推廣教育學會理事長的身分勉勵各位同學《道法自然》，從尊重自然的角度探討環境變遷的重要。