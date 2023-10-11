進口雞蛋爭議尚未釐清，台灣又爆發美豬「洗產地」風波，大量標示不實的美國豬肉流入市面，引發消費者恐慌。民進黨政府事前消極、事後推拖，「食安五環」徹底淪為口號。民眾黨立法院黨團今日召開記者會，呼籲政府加緊追查美豬流向，積極把關並增強查驗力道，以及調整抽驗方式與標準，落實「源頭管理、明白標示」，守護全民食安。

立委邱臣遠指出，美豬食安疑慮早有端倪，不過由於政府長期漠視，才導致狀況越演越烈。今年6月消基會抽樣市面上近300件含豬肉成分食品，卻沒有發現任何美豬製品時，就曾向政府示警，但食藥署推脫美豬市占率低，未能及時發現洗產地等問題，可謂瀆職；面對標示不實的美豬流入市面，食藥署沒有虛心檢討，反而只是試圖營造「用心稽查」的樣子。

邱臣遠指出，2021年開放萊豬之後，食藥署對各國進口豬肉皆實施100％逐批查驗，但今年起抽驗比例降至20％到50％，並一度宣稱說，若今年底前持續未檢出，將檢討明年是否再調降；在如此人心恐慌之際，食藥署反而想放寬標準，還辯稱「檢驗要花很多錢和人力」，完全是荒腔走板。

邱臣遠直言，農業部從今年5月起至9月止，以每公斤6元補助業者進口豬肉，共計花費3億，本意是為了穩定台灣豬肉市場價格，這段時間美豬進口數量跟著暴增。諷刺的是，中秋連假已過，10月首周豬價卻仍都高於每公斤90元以上，10月1日因交易量少，價格來到每公斤108.79元。換句話說，政策不只沒有穩定豬價，反而因配套不足造成食安疑慮，呼籲政府加緊追查市面上是否仍有標示不實的美豬，更要增強查驗力道，減緩民眾恐慌，為食安嚴格把關。

立委賴香伶指出，食安風波頻傳不僅削弱人民對政府的信任，也嚴重損害台灣食品產業的國際聲譽，日前桃園市政府衛生局查獲兩家不肖業者，涉嫌將美國豬肉「洗產地」後流入市面，讓人質疑政府監督形同虛設，完全看不到對食安乃至全民健康安全的重視。

賴香伶表示，總統蔡英文2016年提出「食安五環」，承諾「源頭控管」、「重建生產管理」、「加強查驗」、「加重黑心廠商責任」和「全民監督食安」，然而從這次美豬風波來看，除了「全民監督食安」之外的承諾全數跳票，「食安五環」名存實亡，民進黨政府應全面檢討並修正現行政策，同時要集合社會各界資源，確保台灣真正成為一個在乎食品安全的國家。

賴香伶直言，美豬洗產地風波越演越烈，食藥署看來並無深刻自我檢討，然而，民進黨政府過去面對洗產地問題其實也有態度強硬的時候。2019年10月，時任農委會主委陳吉仲在臉書強調「大陸農產品洗產地者一概不放行」，儘管此案與美豬案不完全相同，但面對產地標示應一視同仁，政府應該參酌專業意見與現實情況，調整抽驗方式與標準，而非讓政治凌駕於專業，犧牲全民食安。

立委張其祿直言，當初民進黨政府為了幫助萊豬強渡關山，以各種承諾和語言來擺平公眾擔憂，然而近期爆發的美豬產地標示問題，卻讓先前承諾顯得空洞，曾經為美豬進口辯護的政府官員早已下台，讓希望追究責任的民眾感到相當無力。

張其祿表示，根據食藥署統計，今年以來至10月5日美豬進口量躍升第3，大量進口美豬為其在台灣市場的不法流通埋下了伏筆，在此必須向政府呼籲，台灣開放萊豬進口2年多，消費者卻仍難以得知豬肉流通過程與去向，食藥署應積極確保食品進口資訊透明度和安全性，加強監管措施、定時公布查廠及風險評估報告，並要求食品業者如實清楚標示產地、成分和檢驗結果，對消費者公開資訊。

張其祿指出，回到進口雞蛋問題，根據農業部統計，截至今年10月4日，台灣共進口超過1.5億顆雞蛋，其中5622萬顆已經耗損或過期；面對更多將過期的雞蛋，為了延長保存期限，畜產會發布公告要以每公斤19元的價格徵求殺菌液蛋加工業者，無疑將浪費更多公帑；且這些加工後的液蛋能否全部銷售？食品安全能否被保障？政府都應負起進口蛋後續處置責任。

民眾黨團認為，食品安全直接關係到人民的健康福祉，同時也是評價國家治理水平和國際競爭力的重要指標，面對層出不窮的食安問題，政府不該再繼續消極以對，除了積極追查是否還有標示不實的美豬在市面流竄之外，更要保障消費者「知」的權利，持續加強查驗力道、重罰黑心廠商，確保國人食在安心。