捷運新北樹林線即將動工，但替代道路還未完成，民代擔心主要道路中華路、環漢路及城林橋一帶恐將交通大亂，加上砂石車眾多路幅過短，回堵橋上不說，還可能造成交通事故的發生。新北市捷運局表示，目前進行路側排水系統施工，進度已逾98％，預計今年11月底前完工供民眾使用，且會等到替代道路完工後再開始捷運工程。

配合樹林捷運於中華路施工恐造成的交通黑暗期，新北市捷運局辦理「新北樹林線城林大橋銜接環漢路替代道路新建工程」，施工期間城林橋往樹林方向，仍維持2線快車道、1線機慢車道與人行道供人車通行，並依現場指引標誌及交通指揮人員引導減速通行，以確保行車安全。

民進黨議員廖宜琨表示，因捷運新北樹林線即將開工施工區域皆行經樹林重要交通要道，尤其在尖峰時段車輛回堵城林橋及雍塞在中華路與溪城路路口，為了減緩施工期間造成的交通混亂，積極爭取替代道路，協助民眾度過這段黑暗期。另外，廖宜琨也表示，未來希望可以透過系統化的道路設計進行串聯及疏導，有效減緩這個區域的塞車狀況。

捷運局表示，替代道路目前進度已逾98％，預計今年11月底前完工供民眾使用，且會等到替代道路完工捷運工程才會開始動工，請民眾不要擔心。