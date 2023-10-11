台北市議會上週開議，台北市長蔣萬安11日赴國民黨團說明預算及重大政策，議員也關心二殯二期工程、台北流行音樂中心爭議款及動物之家等案，其中北流爭議款1.9億元由北市府墊付，議員擔憂之後文化部不願給錢。文化局回應，會持續追討文化部，若文化部不給錢，則採取法律途徑。

蔣萬安表示，此次會期有5大重大法案，包含促進勞工福祉、加速都更、動物園門票提升和原民會組織再造。

他說明，重大議案則有18案，主要牽涉民政、文化、都發、教育和產發5局處，民政相關有二殯二期工程費用、富德納骨塔擴建工程。文化局有北流技術服務費履約調解爭議、228紀念館常設展更新。教育局主要為校舍改建，產發局是市場改建，都發局則有社宅興建。

相較前台北市長柯文哲赴國民黨團說明重大預算案，遭國民黨團怒批，預算空洞、官員混吃等退。蔣萬安與國民黨團則氣氛融洽，柯文哲又再次成為箭靶。

議員秦慧珠指出，動物之家預算自5億多元追加至14億多元，增加8.78億元、漲幅2倍多，原因是要增加動保處辦公廳舍，導致營建廢棄物、水土保持費用增加，成本高，動保處辦公室哪裡不能蓋，非要蓋在這裡，動物之家本就爭議很大，不要搬石頭砸自己的腳。

議員汪志冰則批評，台北流行音樂中心由文化部委託北市府代辦興建，因工程數度延宕，專案管理及監造廠商向市府提出履約爭議1.9億餘元，北市府代辦變債主，中央還耍流氓不願支付十分惡劣，和黑道沒差別，北市府墊付後文化部更不會給錢。

汪志冰說，二殯二期總預算19億元，未來將納入一殯業務，車位從371個增加至501個，只增加130個根本不夠，必須慎重處理，光交通無法解決，就會造成很大的困擾。

動保處回覆，動物家現址為垃圾山，依照前一屆議會決議，將動保處和動物之家合併規劃。議長戴錫欽要求，就是因為前任柯市府沒有處理，才造成處理費用增加多倍，留給現任市府面對，局處要說明清楚，不要讓議員誤會。

文化局長蔡詩萍則說，汪志冰批評很好，但廠商針對北市府要錢，先行墊付就是考量不要再繼續付每月80萬利息，之後也會持續追討文化部，若文化部不給錢，則會採取法律途徑。

殯葬處長張世昌說，短期為年底試營運後，水處將增加62個車位於芳蘭路、辛亥路口，步行約7分鐘，台大癌醫、台科大也有150個車位，雖走路要15分鐘，但會有接駁車接送。中長期則待和平高中2026年改建完工後，也會增加停車位。