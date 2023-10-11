中國國家安全部通報，澳洲籍華裔記者成蕾在服刑期滿後，今天被依法執行驅逐出境。據通報，成蕾因為非法將國家秘密內容提供給「某境外機構」，被依「為境外非法提供國家秘密罪」判刑2年11個月。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布，被關押逾3年的成蕾已經從中國監獄獲釋，並抵達墨爾本，與家人團聚。

中國國安部微信公眾號11日下午通報，2023年10月11日，澳洲籍人員成蕾在服刑期滿後，被北京市國家安全局依法執行驅逐出境。

通報稱，成蕾，女，1975年6月生，澳洲籍，原係境內媒體聘用人員。2020年5月，成蕾受「某境外機構」人員攀拉，違反與聘用單位簽署的保密條款，非法將工作中掌握的國家秘密內容透過手機提供給該境外機構。

通報並稱，北京市國家安全局經立案偵查，於2020年8月對成蕾依法採取刑事強制措施。成蕾到案後，「如實供述犯罪事實，自願認罪認罰。」

通報還稱，北京市第二中級人民法院經開庭審理，以「為境外非法提供國家秘密罪」判處成蕾有期徒刑2年11個月，附加驅逐出境。成蕾未提起上訴。中國司法機關嚴格依法審理案件，充分保障了成蕾依法享有的各項權利。

根據中國刑法第111條，為境外非法提供國家秘密的，處5年以上10年以下有期徒刑；情節特別嚴重的，處10年以上有期徒刑或者無期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。