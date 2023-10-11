兩年一次的全國運動會，今年10月21日到26日在台南市進行，已經進入倒數緊鑼密鼓準備中，其中裝備比較特別的馬術，主辦單位準備給馬匹休息的馬廐僅有35間，但實際參賽馬匹有56匹，導致休息間數量不夠，中華民國馬術協會向全運會籌委會提出請求，盼主辦單位避免影響選手和馬匹的參賽權益。

中華民國馬術協會指出，今年全國運動會來自全國各地的比賽馬匹共有56匹，分別是26匹障礙馬以及30匹馬術馬，但據了解主辦單位準備給馬匹休息的馬廐僅有35間，數量不足導致部分馬匹無法提前進入比賽場地練習適應，恐進而影響選手及馬匹權益；此外，近期台灣各地氣溫差異變化大，受到東北季風影響，北部地區氣溫驟降且陰雨綿綿，反觀這次主辦單位的台南市影響較小，白天仍有攝氏30度以上的高溫、體感悶熱，對於選手及馬匹來說皆需要有足夠的時間提前適應。

中華民國馬術協會表示，作為比賽溝通協調單位，針對所有代表隊、選手所提出的意見已整合彙整，並向全運會籌委會提出請求，希望主辦單位能再多加評估賽事籌備的完整性，避免影響選手及馬匹之參賽權益。